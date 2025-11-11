Иркутская область на 21 месте по зарплатам в России

Иркутская область заняла 21-е место в рейтинге регионов России по уровню доходов населения. Согласно исследованию «РИА Новости», 5,6% работающих сибиряков получают свыше 200 тысяч рублей в месяц, в то время как 18,7% имеют заработок ниже 45 тысяч рублей. Типичный диапазон месячных зарплат в регионе составляет от 51 до 114 тысяч рублей.
Среди соседних территорий ситуация с доходами лучше в Красноярском крае, который находится на 15-й позиции. Хуже дела обстоят в Бурятии, расположившейся на 31-м месте. Лидерами же общероссийского рейтинга стали Чукотка, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.
