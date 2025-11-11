Узнаваемый культобъект в центре Омска отправляют на капремонт

Стоит отметить, что прежде капитальный ремонт в стенах здания, построенного в 1981 году, не проводился. За прошедшие годы покрытие кровли из рулонных материалов стало протекать, на фоне этих протечек пришла в негодность, фактически отсырела, цементная стяжка, те же последствия фиксируются в отношении засыпной изоляции и пенобетонной стяжки на кровле, следует из акта, утвержденного администрацией театра акта по итогам комиссионного обследования дефектов. В документах также указано на пришедшие в негодность плиты парапета, трещины штукатурного слоя, разрушение бетонных лотков и ряд иных проблем.