Узнаваемый культобъект в центре Омска отправляют на капремонт

В разгар сезона в Омске возьмутся капитально ремонтировать крышу музыкального театра.

Источник: SuperOmsk.ru

В минувший понедельник, 10 ноября 2025 года, стартовал прием заявок от потенциальных исполнителей капремонта узнаваемого культурного объекта — кровли здания Омского государственного музыкального театра.

Стоит отметить, что прежде капитальный ремонт в стенах здания, построенного в 1981 году, не проводился. За прошедшие годы покрытие кровли из рулонных материалов стало протекать, на фоне этих протечек пришла в негодность, фактически отсырела, цементная стяжка, те же последствия фиксируются в отношении засыпной изоляции и пенобетонной стяжки на кровле, следует из акта, утвержденного администрацией театра акта по итогам комиссионного обследования дефектов. В документах также указано на пришедшие в негодность плиты парапета, трещины штукатурного слоя, разрушение бетонных лотков и ряд иных проблем.

Согласно конкурсной документации, работы стартуют в феврале 2026 года и должны завершиться в семимесячный срок, договором предусмотрена гарантия продолжительностью в 5 лет.

Капитальный ремонт кровли театра оценивается максимально примерно в 28,195 миллиона рублей.