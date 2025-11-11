Крышу- «трамплин» Омского музтеатра отремонтируют за 28 миллионов

Омский государственный музыкальный театр объявил электронный аукцион на выполнение капитального ремонта крыши здания, который должен быть завершён в 2026 году. Работы будут проводиться в период с 15 февраля по 30 сентября. Для этих целей выделено 28,2 млн рублей.
В документации к аукциону прилагается акт 2024 года, в котором указаны дефекты и техническое состояние крыши. Согласно отчёту, кровельное покрытие протекает, что приводит к повреждениям стяжки и отсыреванию изоляции. Сливные воронки деформированы, забиты и покрыты коррозией, а плиты парапета разрушены.
Итоги аукциона будут подведены 20 ноября.
Отметим, что театр был построен в 1981 году, и одним из авторов его проекта стала Наталья Белоусова, жена известного актёра Александра Ширвиндта. Особенность здания — крыша, выполненная в форме трамплина. Изначально цвет крыши был серебристо-белым, однако после реконструкции в 2009 году она была перекрашена в терракотовый.