Крышу- «трамплин» Омского музтеатра отремонтируют за 28 миллионов

Отметим, что театр был построен в 1981 году, и одним из авторов его проекта стала Наталья Белоусова, жена известного актёра Александра Ширвиндта. Особенность здания — крыша, выполненная в форме трамплина. Изначально цвет крыши был серебристо-белым, однако после реконструкции в 2009 году она была перекрашена в терракотовый.