Этой зимой россияне будут отдыхать дольше обычного: сколько дней предстоит отработать

Зима в 2025 году будет насыщена праздниками и выходными. Гражданам России предстоит трудиться меньше, чем обычно. Так, предстоящей зимой необходимо отработать всего 56 дней. Этот показатель стал самым маленьким за 20 лет. Депутат Ярослав Нилов рассказал о продолжительности наступающих праздников, пишет ТАСС.
В первую очередь, короткая рабочая зима обосновывается длительными каникулами в январе. Россияне будут отдыхать с 1 по 11 января. Кроме того, нерабочим днем в этом году стало 31 декабря, напомнил парламентарий.
Обычно трудовых смен у россиян больше, уточнил депутат. Чаще всего на зиму приходится порядка 58 рабочих дней. Наиболее длительной, в этом отношении, была зима 2013−2014 гг. Тогда граждане отработали 59 дней из 90 возможных.
«Зима в 2026 году дарит работающим гражданам очередной приятный сюрприз. За последние 20 лет рабочих дней в эту зиму будет меньше всего — всего 56. И хорошо. Как говорил Владимир Жириновский, мы живем в северной стране, люди должны больше отдыхать», — прокомментировал Ярослав Нилов.
Он призвал граждан провести больше времени с близкими этой «суровой» зимой. Депутат пожелал всем хорошего настроения.
В этом году вновь запустили полюбившийся россиянам «Поезд Деда Мороза». Резиденция отправилась в путешествие 9 ноября. С 19 ноября по 11 января волшебный поезд можно встретить почти в любой точке России. Состав пройдет путь из Владивостока до Великого Устюга. Поезд проедет более 70 городов.
Пока точно не известно, каким будет 2026 год. Президент России Владимир Путин одобрил идею объявить его годом единства народов страны. Он назвал предложение хорошим. Российский лидер добавил, что даст поручение подготовить проекты по данным решениям. Он пояснил, что единство народов России является основной суверенитета страны. Глава государства призвал избегать провокаций в межнациональных отношениях.
В наступающем году подарок получит каждый. Россиян вновь ожидают индексации ряда выплат. В том числе, повысят страховые пенсии. Однако в Госдуме предложили увеличить и фиксированную выплату. Так, выплата к страховой пенсии может быть увеличена вдвое. Ее размер хотят поднять до 17 815 рублей.