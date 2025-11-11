Этой зимой россияне будут отдыхать дольше обычного: сколько дней предстоит отработать

«Зима в 2026 году дарит работающим гражданам очередной приятный сюрприз. За последние 20 лет рабочих дней в эту зиму будет меньше всего — всего 56. И хорошо. Как говорил Владимир Жириновский, мы живем в северной стране, люди должны больше отдыхать», — прокомментировал Ярослав Нилов.