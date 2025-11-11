Миллиардер Уоррен Баффет хочет пожертвовать $1,3 млрд на благотворительность

95-летний американский миллиардер Уоррен Баффет заявил о намерении пожертвовать более $1,3 млрд из принадлежащих ему акций компании Berkshire Hathaway на благотворительность. О том, как будут распределены эти деньги, миллиардер написал в своём прощальном письме к акционерам. Документ доступен здесь. Напомним, миллиардер Баффет решил уйти с поста главы инвестхолдинга Berkshire Hathaway после того, как занимал его более 60 лет.
Сообщается, что акции будут переданы благотворительным фондам, которые курируют дети Баффета. Так, 1 500 000 акций отойдут фонду Сьюзан Томпсон Баффет, по 400 000 акций — фондам Говарда Баффета, The Sherwood Foundation и NoVo.
Ранее Баффет продавал права на частные обеды с ним, направляя вырученные суммы на помощь малообеспеченным и бездомным американцем. В последний раз такую акцию он предпринял в 2022 году. На аукционе eBay право на частный обед с Уорреном Баффетом было продано за рекордные $19 миллионов.
В одном из интервью Баффет отметил, что начал чувствовать первые признаки старения только в 90 лет.