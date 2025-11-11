Миллиардер Уоррен Баффет хочет пожертвовать $1,3 млрд на благотворительность

95-летний американский миллиардер Уоррен Баффет заявил о намерении пожертвовать более $1,3 млрд из принадлежащих ему акций компании Berkshire Hathaway на благотворительность. О том, как будут распределены эти деньги, миллиардер написал в своём прощальном письме к акционерам. Документ доступен здесь. Напомним, миллиардер Баффет решил уйти с поста главы инвестхолдинга Berkshire Hathaway после того, как занимал его более 60 лет.