Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллиардер Уоррен Баффет хочет пожертвовать $1,3 млрд на благотворительность

95-летний Баффет рассказал, как намерен распределить крупное пожертвование.

Источник: Комсомольская правда

95-летний американский миллиардер Уоррен Баффет заявил о намерении пожертвовать более $1,3 млрд из принадлежащих ему акций компании Berkshire Hathaway на благотворительность. О том, как будут распределены эти деньги, миллиардер написал в своём прощальном письме к акционерам. Документ доступен здесь. Напомним, миллиардер Баффет решил уйти с поста главы инвестхолдинга Berkshire Hathaway после того, как занимал его более 60 лет.

Сообщается, что акции будут переданы благотворительным фондам, которые курируют дети Баффета. Так, 1 500 000 акций отойдут фонду Сьюзан Томпсон Баффет, по 400 000 акций — фондам Говарда Баффета, The Sherwood Foundation и NoVo.

Ранее Баффет продавал права на частные обеды с ним, направляя вырученные суммы на помощь малообеспеченным и бездомным американцем. В последний раз такую акцию он предпринял в 2022 году. На аукционе eBay право на частный обед с Уорреном Баффетом было продано за рекордные $19 миллионов.

В одном из интервью Баффет отметил, что начал чувствовать первые признаки старения только в 90 лет.