Фицо: Передача Киеву российских активов затянет конфликт еще на два года

Предоставление украинским властям кредитов за счет суверенных российских активов приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года. Такое мнение выразил в понедельник, 10 ноября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
— Хотим ли мы закончить войну или разжечь ее? Мы собираемся дать Украине 140 миллиардов евро. Что это значит? Что конфликт будет продолжаться еще как минимум два года, — цитирует его издание The European Conservative.
Также словацкий лидер заверил, что Братислава не станет участвовать в юридических и финансовых программах, которые направлены на использование активов РФ для финансирования обороноспособности Украины.
Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию согласиться на использование замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом 8 ноября написало агентство Belga.
В начале месяца европейские СМИ сообщили, что Италия, Франция и Бельгия не поддержали идею Европейского союза, в рамках которой замороженные активы России предлагается передать Киеву. По данным журналистов, международный суд может признать претензии РФ законными и наложит на Италию и Францию определенные финансовые обязательства.