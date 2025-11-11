Боец Павел Щербаков из Тулунского района погиб в зоне СВО

В зове проведения специальной военной операции героически погиб Павел Щербаков из Тулунского района. Как сообщает мэр района Александр Тюков, военнослужащий пал при выполнении боевого задания.
— Мы все гордимся мужеством нашего земляка, который погиб как настоящий герой, разделяем с родными ему людьми боль утраты. Память о Павле Владимировиче навсегда останется в наших сердцах, — пишет в сети Александр Тюков.
Церемония прощания с защитником Отечества состоится 12 ноября 2025 года в культурно-досуговом центре села Мугун. Семья и друзья Павла Щербакова соберутся к 12 часам дня.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пса по кличке Донбасс номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Овчарка ценой своей жизни спасла шестерых бойцов в зоне СВО.