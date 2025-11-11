Ричмонд
В Хабаровске скорая выезжала почти шесть тысяч раз за неделю

Бригады помогали пациентам с сердечно-сосудистыми проблемами, травмами и ДТП.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске с 3 по 9 ноября бригады скорой помощи выехали 5 855 раз, — сообщает телеграм-канал станции. Среди этих вызовов 1 517 человек пришлось отвезти в больницы. Это были и 8 человек с инфарктом, и 72 с инсультом, и 282 с травмами — среди них 61 ребёнок. Ещё 19 человек пострадали в ДТП, в том числе двое детей.

На 215 вызовов бригады прибыли, но помощи не потребовалось — кого-то не оказалось на месте, а кто-то отказался.

Цифры показывают, что за каждой поездкой стоит конкретная ситуация и конкретный человек, к которому спешат бригады скорой помощи.