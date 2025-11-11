У омского Управления Росреестра сменился руководитель

В омском Управлении Росреестра сменился руководитель. Ведомство возглавил Сергей Лапуста.
По данным ЕГРЮЛ, изменения в руководящем составе регионального Росреестра официально произошли 7 ноября. Пока Лапуста числится в должности временно исполняющего обязанности руководителя.
На этом посту Сергей Лапуста сменил Сергея Чаплина, который руководил омским Росреестром с мая 2010 года. Возможно, отставка связана с достижением предельного возраста для госслужбы — 3 ноября Чаплину исполнилось 65 лет.
Новый руководитель Сергей Лапуста работает в Управлении Росреестра с 2011 года.