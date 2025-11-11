Ричмонд
У омского Управления Росреестра сменился руководитель

Пока он находится в статусе временно исполняющего обязанности.

Источник: Комсомольская правда

В омском Управлении Росреестра сменился руководитель. Ведомство возглавил Сергей Лапуста.

По данным ЕГРЮЛ, изменения в руководящем составе регионального Росреестра официально произошли 7 ноября. Пока Лапуста числится в должности временно исполняющего обязанности руководителя.

На этом посту Сергей Лапуста сменил Сергея Чаплина, который руководил омским Росреестром с мая 2010 года. Возможно, отставка связана с достижением предельного возраста для госслужбы — 3 ноября Чаплину исполнилось 65 лет.

Новый руководитель Сергей Лапуста работает в Управлении Росреестра с 2011 года.