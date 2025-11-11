Проект бюджета Иркутской области на 2026−2028 годы обсудили на публичных слушаниях

«Поддержка семей с детьми также является важным направлением регионального бюджета. Она способствует усилению института семьи, росту рождаемости, повышению благосостояния населения и качества жизни. На данные цели в предстоящем трехлетнем периоде будет направлено более 125 миллиардов рублей. Поддержка коснется более 149 тысяч семей с детьми», — отметила Екатерина Багайникова.