Проект бюджета Иркутской области на 2026−2028 годы обсудили на публичных слушаниях

В них приняли участие первый заместитель Председателя Правительства региона Андрей Соковиков, зампред кабмина Александр Анчугин, министры, заместитель главы Заксобрания Наталья Дикусарова, депутаты, представители контрольных органов, муниципальных образований, общественности.
Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области Екатерина Багайникова, представляя основные параметры проекта бюджета на 2026−2028 годы, подчеркнула, что документ направлен на финансовое обеспечение социального благополучия жителей Приангарья, в том числе социальную поддержку граждан, включая участников специальной военной операции и членов их семей.
«Поддержка семей с детьми также является важным направлением регионального бюджета. Она способствует усилению института семьи, росту рождаемости, повышению благосостояния населения и качества жизни. На данные цели в предстоящем трехлетнем периоде будет направлено более 125 миллиардов рублей. Поддержка коснется более 149 тысяч семей с детьми», — отметила Екатерина Багайникова.
Исполняющая обязанности министра финансов напомнила, что расходы на финансирование социальной сферы превышают 60%. В том числе это средства на здравоохранение, образование, социальную политику, спорт, культуру, а также на строительство и ремонт социальных объектов.
Безусловным приоритетом является реализация национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития, определенных Президентом России, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
В условиях меняющейся экономической ситуации важнейшей задачей остается сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутской области.
Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется в размере 275,1 млрд рублей, расходов — около 300 млрд. Доходы в 2027 году предварительно составят 296,2 млрд рублей, расходы 322,1 млрд рублей, в 2028-м — 302,1 млрд и 324,2 млрд рублей соответственно.
В рамках публичных слушаний прозвучали вопросы, связанные с оплатой труда, сферами образования и социальной защиты населения, организацией транспортного сообщения. Министры регионального Правительства дали развернутые ответы на каждый. Рекомендации, сформированные по итогам слушаний, будут направлены в Правительство Иркутской области.