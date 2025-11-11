Иванников: гражданская одежда не спасет солдат ВСУ из Покровска от расплаты

Боевики ВСУ, которые пытаются бежать из Покровска (Красноармейска) и Купянска в гражданской одежде, усугубляют свое положение. При попадании в плен к ним будет особенное отношение, отметил в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«В случае пленения таких “гражданских” будет проводиться проверка по требованиям не как к военнопленным, а как к террористам и уголовному элементу. То есть, гражданская одежда станет отягчающим вину фактором. Если боевики ВСУ попадают в плен в своем обмундировании, то они имеют право попасть в списки на обмен. Здесь же, если попадают в гражданской одежде, значит это террористы, которых будут обязательно судить и ни о каком обмене речь идти не может», — сказал Иванников.
Он подчеркнул, что попытка бежать, переодевшись в гражданское, рассматривается как признание террористической сущности и попытка уйти от ответственности.
Ранее Иванников объяснил, что переодетых в гражданское боевиков ВСУ легко вычислить. Их выдают запах пороха, характерные синяки на предплечьях от прикладов автомата и другие признаки.