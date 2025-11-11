Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске зоозащитники пытались ворваться в приют для животных

Попытка проникновения переросла в драку, один сотрудник пострадал.

Источник: Соцсети

В Хабаровске 9 ноября группа волонтёров пыталась силой прорваться в приют «Добрый пёс» на Берёзовском шоссе, сообщает телеграм-канал Хабаровск в эфире.

Активистов не устроили условия содержания собак: размеры вольеров и качество питания.

Попытка проникновения переросла в драку: один из сотрудников приюта получил побои, появились царапины и повреждённая одежда. Обе стороны вызвали полицию, а представители приюта подали около десяти заявлений за нарушение частной территории и причинённый ущерб.

Проверка официальных органов не подтвердила критических нарушений содержания животных, но конфликт показал напряжённость между волонтёрами и приютом.