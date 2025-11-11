В Хабаровске зоозащитники пытались ворваться в приют для животных

В Хабаровске 9 ноября группа волонтёров пыталась силой прорваться в приют «Добрый пёс» на Берёзовском шоссе, сообщает телеграм-канал Хабаровск в эфире.
Активистов не устроили условия содержания собак: размеры вольеров и качество питания.
Попытка проникновения переросла в драку: один из сотрудников приюта получил побои, появились царапины и повреждённая одежда. Обе стороны вызвали полицию, а представители приюта подали около десяти заявлений за нарушение частной территории и причинённый ущерб.
Проверка официальных органов не подтвердила критических нарушений содержания животных, но конфликт показал напряжённость между волонтёрами и приютом.