В Приморском крае за две недели на свет появились 508 малышей

С 27 октября по 9 ноября край пополнился 508 новыми жителями: на свет появились 252 мальчика и 256 девочек.

Источник: РИА "Новости"

Впервые родителями стали 208 семей. Еще в 153 семьях появились вторые дети, а 88 семей теперь могут с гордостью называться многодетными — в 57 из них родились четвертые, пятые и даже седьмые малыши, отмечает пресс-служба краевого минздрава.

В ведомстве напомнили, что молодые пары могут заранее пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья. Бесплатные обследования доступны мужчинам и женщинам в поликлиниках по месту жительства. Такая профилактика помогает снизить риски для здоровья будущих родителей и способствует рождению здоровых детей.