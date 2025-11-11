В Приморском крае за две недели на свет появились 508 малышей

Впервые родителями стали 208 семей. Еще в 153 семьях появились вторые дети, а 88 семей теперь могут с гордостью называться многодетными — в 57 из них родились четвертые, пятые и даже седьмые малыши, отмечает пресс-служба краевого минздрава.
В ведомстве напомнили, что молодые пары могут заранее пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья. Бесплатные обследования доступны мужчинам и женщинам в поликлиниках по месту жительства. Такая профилактика помогает снизить риски для здоровья будущих родителей и способствует рождению здоровых детей.