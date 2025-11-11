В Красноярске откроется выставка «150 лет в сердце города»

Посетители смогут узнать, кто стоял у истоков театра, где находился первый городской театр, какой спектакль был запрещен губернатором Львом Теляковским, какие артисты участвовали в Великой Отечественной войне и какие постановки формировали репертуар советского периода. Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить во время кураторской экскурсии в день открытия.