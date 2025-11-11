В Красноярске откроется выставка «150 лет в сердце города»

Экспозиция приурочена к 150-летнему юбилею театра.
Выставка рассказывает об истории театра и людях, которые создавали его репутацию на протяжении полутора веков. В экспозиции представлены фотографии и мемориальные вещи артистов, афиши спектаклей разных лет, костюмы и реквизит.
Посетители смогут узнать, кто стоял у истоков театра, где находился первый городской театр, какой спектакль был запрещен губернатором Львом Теляковским, какие артисты участвовали в Великой Отечественной войне и какие постановки формировали репертуар советского периода. Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить во время кураторской экскурсии в день открытия.
Организаторы напоминают: театр — это не только игра артистов, но и труд художников, бутафоров, гримеров, костюмеров, капельдинеров и многих других специалистов.
Открытие выставки состоится 12 ноября в 16:00. Вход на церемонию свободный, далее — по входным билетам. Экспозиция будет работать в Литературном музее до февраля 2026 года.
12+