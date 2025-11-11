Новосибирск встал в восьмибалльных пробках утром 11 ноября

Утром во вторник, 11 ноября, движение в Новосибирске оказалось сильно затруднено. По данным сервиса «2ГИС», уровень загруженности городских дорог достиг 8 баллов из 10 возможных.
На правом берегу плотный трафик фиксируется на улицах Ипподромская, Большевистская, Кошурникова, Бориса Богаткова, Никитина, Кропоткина, Богдана Хмельницкого, Жуковского и Волочаевская, а также на Красном проспекте и проспекте Дзержинского.
На левом берегу наибольшие заторы образовались на улицах 2-я Станционная, Большая, Невельского, Широкая, Титова, Немировича-Данченко, Хилокская, Петухова, Станиславского и Советском шоссе.
Ситуацию усугубляет несколько ДТП, которые произошли на улицах Немировича-Данченко, Советское шоссе, Станиславского, Кошурникова, проспекте Дзержинского и других улицах.
Рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.