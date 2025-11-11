Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск встал в восьмибалльных пробках утром 11 ноября

На левом и правом берегах города зафиксированы масштабные пробки.

Источник: Om1 Новосибирск

Утром во вторник, 11 ноября, движение в Новосибирске оказалось сильно затруднено. По данным сервиса «2ГИС», уровень загруженности городских дорог достиг 8 баллов из 10 возможных.

На правом берегу плотный трафик фиксируется на улицах Ипподромская, Большевистская, Кошурникова, Бориса Богаткова, Никитина, Кропоткина, Богдана Хмельницкого, Жуковского и Волочаевская, а также на Красном проспекте и проспекте Дзержинского.

На левом берегу наибольшие заторы образовались на улицах 2-я Станционная, Большая, Невельского, Широкая, Титова, Немировича-Данченко, Хилокская, Петухова, Станиславского и Советском шоссе.

Ситуацию усугубляет несколько ДТП, которые произошли на улицах Немировича-Данченко, Советское шоссе, Станиславского, Кошурникова, проспекте Дзержинского и других улицах.

Рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.