Новосибирск встал в восьмибалльных пробках утром 11 ноября

На правом берегу плотный трафик фиксируется на улицах Ипподромская, Большевистская, Кошурникова, Бориса Богаткова, Никитина, Кропоткина, Богдана Хмельницкого, Жуковского и Волочаевская, а также на Красном проспекте и проспекте Дзержинского.