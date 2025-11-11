Названы неожиданные секреты, как контролировать аппетит

Переедание можно контролировать без подсчета калорий. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, что похудение не всегда начинается с рациона, а с привычек, и некоторые из них могут удивить.
— Музыка в отличии от новостей может помочь нам не переесть. Вспомните: в ресторанах, рассчитанных на классические ужины, всегда играет негромкая, часто классическая, музыка. А в заведениях, где важен поток посетителей, быстрая оборачиваемость — резкая современная, — объяснила Денисенко.
Эксперт посоветовала есть не только из маленьких, но и красивых тарелок. Такая эстетика помогает замедлить темп еды и вовремя почувствовать насыщение. А еще полезно восстановить правильный режим сна.
— Одно из важных правил желающих похудеть: высыпаться. Как минимум спать не меньше 8 часов подряд. А еще лучше — в полной темноте и при температуре не выше 20 градусов. Именно в таких условиях вырабатывается полезное вещество мелатонин, отвечающее за качество сна, — пояснила специалист.
Темнота, тарелки и Моцарт вместо диет звучит странно, но, по словам врача, именно такие простые привычки помогают держать себя в форме и не срываться на сладости по вечерам.