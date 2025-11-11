Названы неожиданные секреты, как контролировать аппетит

— Одно из важных правил желающих похудеть: высыпаться. Как минимум спать не меньше 8 часов подряд. А еще лучше — в полной темноте и при температуре не выше 20 градусов. Именно в таких условиях вырабатывается полезное вещество мелатонин, отвечающее за качество сна, — пояснила специалист.