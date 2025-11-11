Новосибирцы рассказали о «красных флагах» на первом свидании

63% новосибирцев уверены, что дарить цветы на первом свидание вполне уместно. Чаще всего так считают женщины — 80% против 65% мужчин. Однако 17% убеждены, что на первом свидании подарки не нужны. При этом 47% респондентов сошлись во мнении, что первый букет должен быть не дороже 1 500 рублей. Ещё 40% считают уместной сумму от 1 500 до 3 000 рублей, больше этого потратить готовы только 13%.
Самым популярным местом для первой встречи у новосибирцев стала прогулка (61%), опередив кофейни (47%) и рестораны (34%). Ещё 21% процент выбирает кино.
Необычные варианты чаще выбирали опрошенные 18−24 лет. Среди нестандартных свиданий 7% выбрали прогулку вдвоём на машине по городу, 6% — квест, 5% высказались за мастер-классы, 4% и3% — за тир и квиз соответственно.
При этом 72% респондентов уверены, что расходы на первое свидание полностью должен взять на себя мужчина: они сами выбирали такой вариант чаще женщин. Средний бюджет свидания — 3 600 рублей, при этом 42% горожан планируют потратить не более 3 000 рублей. 18% готовы потратить от 3 000 до 5 000 рублей, 22% — от 5 000 до 10 000 рублей. Выйти за бюджет в десять тысяч не против только 2% респондентов.
Главным «красным флагом» опрошенные назвали привычку постоянно отвлекаться на телефон (39%). Также раздражающим фактором стали разговоры о бывших (33%) и отсутствие интереса к собеседнику (29%).
Для 21% женщин тревожным сигналом является предложение разделить счет, для 19% — слишком быстрый переход на личные темы, для 17% «красным флагом» является опоздание без предупреждения. Мужчин беспокоит ранний уход спутницы (8%), но при этом они чаще женщин стараются не судить по первому впечатлению: 12% против 6%.
