Новосибирцы рассказали о «красных флагах» на первом свидании

При этом 72% респондентов уверены, что расходы на первое свидание полностью должен взять на себя мужчина: они сами выбирали такой вариант чаще женщин. Средний бюджет свидания — 3 600 рублей, при этом 42% горожан планируют потратить не более 3 000 рублей. 18% готовы потратить от 3 000 до 5 000 рублей, 22% — от 5 000 до 10 000 рублей. Выйти за бюджет в десять тысяч не против только 2% респондентов.