Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники Владивостока учатся управлять беспилотниками

В образовательных учреждениях Владивостока продолжается реализация программы по обучению школьников управлению беспилотными летательными аппаратами.

Источник: НИА Владивосток

В образовательных учреждениях Владивостока продолжается реализация программы по обучению школьников управлению беспилотными летательными аппаратами.

Уроки стартовали в 2024 году и в новом учебном году проходят уже в 13 школах города — в рамках предметов «Технология» и «Информатика», а также во внеурочной деятельности.

В ходе занятий учащиеся изучают устройство и принципы работы БПЛА, учатся собирать дроны, управлять ими на тренажерах и симуляторах, выполняют практические полеты в специально оборудованных зонах. Старшеклассники также знакомятся с основами программирования и навигации беспилотных аппаратов.

Так, в Центре образования № 39 занятия проводятся для учеников с 1 по 11 классы. Младшие школьники осваивают базовые навыки управления и изучают строение дронов. Старшеклассники переходят к более сложным задачам — программируют, выполняют маневры и отрабатывают навыки точного управления.

Занятия проходят в специализированном кабинете, оборудованном безопасной зоной для полетов — тренировочным кубом с защитной сеткой, а также необходимой техникой и учебными материалами.

В процессе обучения дети развивают инженерное и алгоритмическое мышление, внимание, умение работать в команде и принимать ответственные решения. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, а также этичному и ответственному использованию беспилотников.

Проект уже показывает высокую вовлеченность школьников и способствует раннему профессиональному ориентированию, формируя интерес к инженерным и техническим направлениям, отмечает пресс-служба мэрии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше