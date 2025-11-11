Школьники Владивостока учатся управлять беспилотниками

В образовательных учреждениях Владивостока продолжается реализация программы по обучению школьников управлению беспилотными летательными аппаратами.
Уроки стартовали в 2024 году и в новом учебном году проходят уже в 13 школах города — в рамках предметов «Технология» и «Информатика», а также во внеурочной деятельности.
В ходе занятий учащиеся изучают устройство и принципы работы БПЛА, учатся собирать дроны, управлять ими на тренажерах и симуляторах, выполняют практические полеты в специально оборудованных зонах. Старшеклассники также знакомятся с основами программирования и навигации беспилотных аппаратов.
Так, в Центре образования № 39 занятия проводятся для учеников с 1 по 11 классы. Младшие школьники осваивают базовые навыки управления и изучают строение дронов. Старшеклассники переходят к более сложным задачам — программируют, выполняют маневры и отрабатывают навыки точного управления.
Занятия проходят в специализированном кабинете, оборудованном безопасной зоной для полетов — тренировочным кубом с защитной сеткой, а также необходимой техникой и учебными материалами.
В процессе обучения дети развивают инженерное и алгоритмическое мышление, внимание, умение работать в команде и принимать ответственные решения. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, а также этичному и ответственному использованию беспилотников.
Проект уже показывает высокую вовлеченность школьников и способствует раннему профессиональному ориентированию, формируя интерес к инженерным и техническим направлениям, отмечает пресс-служба мэрии.