Как потерявшим жилье при ЧС казахстанцам подать заявку на госпомощь

Чрезвычайные ситуации (ЧС) могут носить природный (естественный) или техногенный (в результате деятельности человека) характер, а их влияние может привести к лишению казахстанцев жилья. В таких случаях действует государственный механизм оказания помощи пострадавшим. За счет бюджетных и внебюджетных средств обеспечивается строительство и приобретение жилищ по типовым проектам. Даже при отсутствии правоустанавливающих документов на жилище можно добиться госпомощи через иные доказательства владения недвижимостью.
Правила подачи заявки на получение нового жилья были обновлены в рамках приказа министра промышленности и строительства от 4 ноября 2025 года № 473. Он вступит в силу 14 ноября 2025 года.
В случае потери жилища из-за чрезвычайной ситуации казахстанцы должны обратиться в местный акимат и предоставить следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность пострадавшего гражданина;
заявление от собственника недвижимого имущества (либо от его представителя по доверенности);
кадастровый паспорт объекта недвижимости (жилища);
идентификационный документ на земельный участок;
справку об отсутствии недвижимого имущества, выданную госкорпорацией «Правительство для граждан».
В случае отсутствия у пострадавших граждан правоустанавливающих документов на жилище подтверждением владения указанным жилищем являются:
сведения из акционерного общества «Национальная компания “Қазақстан ғарыш сапары”»;
сведения органов социальной защиты, внутренних дел, государственной корпорации «Правительство для граждан», учреждений здравоохранения и образования об оплате коммунальных платежей.
Подать документы можно в течение двух месяцев с момента объявления ЧС в регионе проживания. За это время будут сформированы соответствующие списки заявителей. Затем специальная комиссия рассмотрит вопрос и в течение пяти рабочих дней примет решение о предоставлении жилища из госфонда.
Основаниями для отказа в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда являются:
отсутствие документов, указанных в пункте 4 настоящих правил (в том числе дополнительных сведений при отсутствии правоустанавливающих документов);
установление недостоверности предоставляемых документов.
Казахстанцы, претендующие на госпомощь, могут самостоятельно осуществить поиск жилища на территории населенных пунктов, определенных комиссией по обеспечению жильем, для его покупки акиматом. Однако стоимость такого жилья не должна превышать стоимость утвержденного типового проекта.