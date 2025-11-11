Как потерявшим жилье при ЧС казахстанцам подать заявку на госпомощь

Чрезвычайные ситуации (ЧС) могут носить природный (естественный) или техногенный (в результате деятельности человека) характер, а их влияние может привести к лишению казахстанцев жилья. В таких случаях действует государственный механизм оказания помощи пострадавшим. За счет бюджетных и внебюджетных средств обеспечивается строительство и приобретение жилищ по типовым проектам. Даже при отсутствии правоустанавливающих документов на жилище можно добиться госпомощи через иные доказательства владения недвижимостью.