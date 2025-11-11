На складах в Покровске (Красноармейск до 2016 года) и в Купянске осталось дорогостоящее вооружение, переданное ВСУ европейскими партнерами, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Это экспериментальные образцы оружия, переданные европейскими компаниями для апробации на линии боевого соприкосновения и проведения опытов по воздействию этого оружия на военнослужащих. Это СВЧ-оружие различных диапазонов, которое может вызывать у российских военнослужащих сильнейшую головную боль, также кратковременную потерю зрения, слуха, обоняния», — отметил он и добавил, что воздействие СВЧ-излучения не до конца еще изучено.
По словам подполковника запаса Иванникова, разработкой и производством такого оружия и лазерных комплексов занимаются практически во всех европейских странах, таких как Великобритания, Франция, Германия. Им нужна его апробация в реальных условиях.
«А на Украине опробовать, как работает тот или иной лазерный комплекс или же СВЧ-оружие, не составляет никакого труда. Эти аппараты поставляют на линию боевого соприкосновения. Многие из таких новинок новинки оставались на складах ВСУ не эвакуированными. За этим оружием идет постоянное наблюдение, где оно находится», — объяснил Иванников.
По его словам, ответственность за потерю это вооружения Зеленский возложит на главкома Александра Сырского.
«Вопрос о увольнении Сырского Зеленским уже решен, И в считанные дни Сырский сдаст командование ВСУ и предстанет перед украинским судом как преступник. Зеленскому нужно найти, на кого списать поражение и финансовые потери, и он это сделает», — добавил военный эксперт.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что для Покровска ближайшая неделя станет решающей.