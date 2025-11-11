Иванников: в Покровске осталось экспериментальное оружие из ЕС

«Это экспериментальные образцы оружия, переданные европейскими компаниями для апробации на линии боевого соприкосновения и проведения опытов по воздействию этого оружия на военнослужащих. Это СВЧ-оружие различных диапазонов, которое может вызывать у российских военнослужащих сильнейшую головную боль, также кратковременную потерю зрения, слуха, обоняния», — отметил он и добавил, что воздействие СВЧ-излучения не до конца еще изучено.