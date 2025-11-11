Толпа фанатов в аэропорту и интервью на CNN: Димаш в Лондоне

В аэропорту артиста встретили поклонники с флажками, подарками и цветами. Образовав большой коридор по пути следования приезжающих, Dears разместили на ограждении флаги и баннеры своих фан-клубов, приветствуя любимого артиста и его команду.
Поклонники проводили Димаша до самого автомобиля, делясь с ним эмоциями от прошедшего концерта в Испании. Артист по пути раздавал автографы, делал совместные селфи и благодарил своих Dears за радушную встречу.
На своей странице в Instagram певец поделился отрывком из интервью, которое он дал в прямом эфире на CNN.
Лондонский концерт Димаша в рамках тура «Stranger» пройдет 12 ноября.
Ранее певец показал, как отдохнул после сольного концерта в Испании.