Пожилая омичка не дожила до возврата денег с чужого счета

В пресс-службе Карталинского городского суда Челябинской области в понедельник, 10 ноября 2025 года, объявили вердикт по делу о взыскании с 18-летнего местного жителя крупной суммы, расцененной как «неосновательное обогащение». Согласно процессуальным материалам, ранее деньги принадлежали омичке 1941 года рождения, которая не дожила до подведения итогов разбирательства.
Согласно приведенным в официальной публикации данным, в данном случае речь идет о порядка 140 тысячах рублей, отстаивать интересы наследника старушки взялся прокурор Любинского района Омской области.
«В обоснование заявленных требований истец указал, что в феврале 2024 года неустановленное лицо, имея умысел на хищение чужого имущества, ввело в заблуждение З., путем обмана и злоупотреблением доверием похитило у нее денежные средства в размере свыше 140 000 рублей, при этом было установлено, что денежные средства были ею переведены на счет, открытый на имя О.», — уточняют в суде обстоятельства дела.
Обозначено, что расследование привело к 18-летнему студенту, которому принадлежал открытый для перевода счет. В рамках процесса заявлено, что он якобы решил подзаработать, приняв предложение незнакомцев, которым в дальнейшем передал контроль над счетом и оформленную на него банковскую карту.
В суде подчеркнули: защитник юного челябинца настаивал, что тот сам якобы стал жертвой обмана со стороны незнакомцев и не имел представления о незаконных операциях и страданиях пожилой омички, однако судья встал на сторону истца, присудив не только возврат ранее переведенных 140 тысяч рублей, но и сверх того проценты за пользование чужими деньгами, решение в дальнейшем не обжаловано.