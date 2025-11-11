Пожилая омичка не дожила до возврата денег с чужого счета

В суде подчеркнули: защитник юного челябинца настаивал, что тот сам якобы стал жертвой обмана со стороны незнакомцев и не имел представления о незаконных операциях и страданиях пожилой омички, однако судья встал на сторону истца, присудив не только возврат ранее переведенных 140 тысяч рублей, но и сверх того проценты за пользование чужими деньгами, решение в дальнейшем не обжаловано.