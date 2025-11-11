Военкор Хейсканен: наемники ВСУ переодеваются в гражданское, чтобы сбежать

Финские наемники, воюющие за Вооруженные силы Украины в рядах нацбатальонов, переодеваются в гражданскую одежду, чтобы обмануть мирное население и бойцов РФ, рассказал aif.ru финский военкор Кости Хейсканен.
«Недавно в соцсетях обнаружил пост одного из финнов, воюющего в составе “Азова”*. На одном из снимков была запечатлена машина, в которой этот финн ехал с другими наемниками, двумя парнями в гражданской одежде. На машине не было никаких опозновательных знаков. На втором снимке этот же боец, но уже с обмундированием, но видно, что на нем есть гражданская одежда», — отметил Хейсканен.
Он объяснил, для чего наемники используют гражданскую одежду.
«Они переодеваются в мирное население, чтобы обмануть российских операторов дронов, которые не трогают гражданских. Зачастую наемники используют эвакуационные машины. Так они хотят сохранить жизнь себе — сливаются с гражданским населением. А если ВС РФ освободят населенный пункт, то в этой одежде они могут попытаться убежать», — подчеркнул военкор.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.