Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Хейсканен: наемники ВСУ переодеваются в гражданское, чтобы сбежать

Финские наемники используют гражданскую одежду, чтобы иметь возможность сбежать из освобожденных РФ населенных пунктов.

Источник: Аргументы и факты

Финские наемники, воюющие за Вооруженные силы Украины в рядах нацбатальонов, переодеваются в гражданскую одежду, чтобы обмануть мирное население и бойцов РФ, рассказал aif.ru финский военкор Кости Хейсканен.

«Недавно в соцсетях обнаружил пост одного из финнов, воюющего в составе “Азова”*. На одном из снимков была запечатлена машина, в которой этот финн ехал с другими наемниками, двумя парнями в гражданской одежде. На машине не было никаких опозновательных знаков. На втором снимке этот же боец, но уже с обмундированием, но видно, что на нем есть гражданская одежда», — отметил Хейсканен.

Он объяснил, для чего наемники используют гражданскую одежду.

«Они переодеваются в мирное население, чтобы обмануть российских операторов дронов, которые не трогают гражданских. Зачастую наемники используют эвакуационные машины. Так они хотят сохранить жизнь себе — сливаются с гражданским населением. А если ВС РФ освободят населенный пункт, то в этой одежде они могут попытаться убежать», — подчеркнул военкор.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше