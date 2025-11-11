Дольщики последнего долгостроя на Салтыкова-Щедрина в Хабаровске получают ключи от квартир

«Сдача этого долгостроя — это не только завершение строительства, но и начало новой жизни для многих семей. Люди, наконец, могут отпраздновать долгожданное новоселье. Добиться завершения строительства этого объекта удалось благодаря слаженной работе правительства края и личной поддержке губернатора региона Дмитрия Демешина. Этот успешный опыт реализации столь сложных объектов будет использоваться в работе и дальше, для решения схожих задач», — отметили в министерстве строительства Хабаровского края.