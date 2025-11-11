Дольщики последнего долгостроя на Салтыкова-Щедрина в Хабаровске получают ключи от квартир

Ключи от новых квартир в многоквартирном доме-долгострое по ул. Салтыкова-Щедрина в Хабаровске вручили первым жильцам-участникам долевого строительства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Предварительно собственники осмотрели жилье, были составлены акты приема-передачи.
«Сдача этого долгостроя — это не только завершение строительства, но и начало новой жизни для многих семей. Люди, наконец, могут отпраздновать долгожданное новоселье. Добиться завершения строительства этого объекта удалось благодаря слаженной работе правительства края и личной поддержке губернатора региона Дмитрия Демешина. Этот успешный опыт реализации столь сложных объектов будет использоваться в работе и дальше, для решения схожих задач», — отметили в министерстве строительства Хабаровского края.
После получения разрешения на ввод в эксплуатацию трехсекционный жилой дом получил свой почтовый адрес — ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1/1А. Многоквартирный жилой дом поставлен на государственный кадастровый учет в Росреестре. Управляющей организацией выбрана ООО «УК “Дальний Восток-СГ”. Квартиры передаются собственникам с черновой отделкой, согласно заключенным договорам долевого участия. Вскоре долгожданное жилье получат 384 дольщика, спустя 11 лет с начала возведения дома.
Напомним, строительство трехсекционного дома началось еще в 2014 году, но из-за банкротства застройщика ООО «Диалог» завершить работы не удалось. По поручению губернатора Дмитрия Демешина дом был внесен в Атлас проблемных объектов края.
После этого в 2024 году на объект зашел новый подрядчик — ООО Специализированный застройщик «СК “Система”. Средства на завершение строительства были выделены из краевого бюджета и средств публично-правовой компании “Фонд развития территорий”.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что и.о. вице-губернатора края по строительству Алексей Колеватых провел рабочую встречу с участниками долевого строительства жилого дома по ул. Салтыкова-Щедрина, 1/1. На тот момент готовность объекта составляла 97%. Особое внимание уделялось качеству завершающих работ.