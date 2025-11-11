Ричмонд
В Омске второй день подряд наблюдаются серьёзные заторы на дорогах

Значительные трудности возникают при пересечении Иртыша.

Источник: Om1 Омск

Во вторник, 11 ноября, в Омске продолжаются серьёзные заторы на дорогах. По данным сервиса «2GIS», уровень пробок в городе достиг 10 баллов, что подтверждает ухудшение ситуации на главных улицах города.

Наиболее загружены участки на улицах Лукашевича, Конева, 70 лет Октября, Герцена, Орджоникидзе, Богдана Хмельницкого, а также на проспектах Мира, Карла Маркса и Красном Пути. Дополнительные трудности возникают при пересечении Иртыша: значительные заторы образовались на трёх городских мостах — Ленинградском, метромосту и мосту у Телецентра.