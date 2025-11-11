Хоккейный клуб «Сокол» отправился в непростое выездное турне по 4 городам России

Спустя два дня «Сокол» провел очередной выездной матч против пензенского «Дизеля». Поединок получился богатым на события. Первый период остался за хоккеистами из Красноярска — на гол Попова в большинстве гости ответили точными бросками в исполнени Колесникова и Князева. Однако развить преимущество не удалось — «Дизель» выиграл второй период со счетом 2:0, затем вновь проигрывал в одну шайбу после голов Абянова и Скворцова, но все же смог перевести игру в дополнительное время. В серии буллитов хоккеисты «Сокола» реализовали 1 из 4 попыток, потерпев итоговое поражение со счетом 4:5 Б.