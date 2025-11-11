Хоккейный клуб «Сокол» отправился в непростое выездное турне по 4 городам России

Команда уже сформировала состав для предстоящих игр, включив двух вратарей, восемь защитников и шестнадцать нападающих.
Первое испытание для красноярцев состоялось 7 ноября Саратове, где им противостоял местный «Кристаллом». Начался этот поединок для «Сокола» с пропущенной на 34-й секунде шайбы в исполнении форварда хозяев Ивана Ларичева. Сибирский коллектив ответил спустя минуту точным броском Олега Корчагина, но хоть раз выйти вперед гостям не удалось. Во второй 20-минутке «Кристалл» отличился дважды усилиями Дмитрия Комилова в большинстве и меньшинстве, а в заключительном отрезке гол Чуфанова поставил жирную точку в матче — победа хозяев со счетом 4:1.
Спустя два дня «Сокол» провел очередной выездной матч против пензенского «Дизеля». Поединок получился богатым на события. Первый период остался за хоккеистами из Красноярска — на гол Попова в большинстве гости ответили точными бросками в исполнени Колесникова и Князева. Однако развить преимущество не удалось — «Дизель» выиграл второй период со счетом 2:0, затем вновь проигрывал в одну шайбу после голов Абянова и Скворцова, но все же смог перевести игру в дополнительное время. В серии буллитов хоккеисты «Сокола» реализовали 1 из 4 попыток, потерпев итоговое поражение со счетом 4:5 Б.
В воротах команду представляют Александр Дюбин и Антон Тодыков, которым предстоит защищать последний рубеж красноярцев от атак соперников. Оборонительные редуты «Сокола» укрепят такие защитники как Никита Волосенков, Марк Герих, Павел Елизаров и другие опытные игроки.
Атакующая мощь сибиряков впечатляет своим разнообразием. В линии нападения выступят шестнадцать хоккеистов, включая Руслана Абянова, Эдгара Варагяна, Артема Воронина и Владислава Джиошвили. Также в состав вошли Кирилл Казаков, Алексей Князев и другие мастера, способные решить исход матча одним точным броском.
Далее, 11 числа, «Сокол» проверит свои силы в противостоянии с «Рязанью». Завершится выездная серия 13 ноября матчем против подмосковного АКМ в Туле. Любители хоккея смогут наблюдать за всеми перипетиями ледовых баталий в прямом эфире на YouTube и RuTube-каналах команды, в сообществе ВКонтакте, а также на официальном сайте Высшей хоккейной лиги.