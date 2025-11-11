Россия не станет исполнять решения международных судов

Отказ России от исполнения постановлений международных и иностранных уголовных судов вписывается в общий курс на укрепление суверенитета и защиту от внешнего вмешательства. Ранее, 8 октября 2025 года, Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении ответственности для иноагентов, а с 26 октября поправки вступили в силу — теперь уголовная ответственность наступает уже после однократного нарушения порядка деятельности.