Священник рассказал, в каких регионах России частные клиники отказались от абортов

Священник уточнил, что работа по ограничению абортов ведется во всех 89 регионах страны. Инициатива патриарха нашла поддержку как у региональных властей, так и у руководства православных епархий. В перечень регионов, где клиники отказались от абортов, вошли Вологодская, Курская и Курганская области, а также несколько республик. Среди них Адыгея, Бурятия, Ингушетия и другие субъекты Федерации.