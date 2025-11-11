Диетолог Поляков сказал, сколько можно выпивать напитка матча в день

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько в день можно выпить напитка матча, а также назвал его полезные свойства для организма.
«Матча — напиток, состоящий из перетёртого концентрированного порошка разнообразных растений. Богат хлорофиллом, антиоксидантами, витамином К и аминокислотой L-теанин. Продукт неплох для поддержки детоксикации организма, для снижения свободных радикалов, то есть обладает антиоксидантной защитой, и для женщин отдельно — потенциально полезен, так как обладает противораковыми свойствами», — сказал Поляков.
Диетолог также добавил, что L-теанин, содержащийся в напитке, стабилизирует нервную систему, успокаивает ее, но при этом улучшает фокусировку. В свою очередь витамин К участвует в системе свертываемости крови и в ряде других функций.
Также матча содержит кофеин, который, обозначил собеседник издания, дает бодрость, тонизирует и регулирует артериальное давление.
При этом Поляков отметил, что употреблять напиток матча следует не больше одной чашки в день.
«По-хорошему, любой, скажем так, активирующий, тонизирующий напиток — это максимум одна чашка в день», — подытожил Поляков.
