Умный гаджет заметили на пальце у главы Сбера Грефа на встрече с Путиным: что умеет титановое кольцо

В России между тем ввели период охлаждения сим-карт. Суточные блокировки позволят защититься от проникновения БПЛА в воздушное пространство РФ. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России отметили, что операторы будут блокировать на сутки сим-карты абонентов, недавно прибывших из-за рубежа. У пользователя на это время может пропасть доступ к интернету и отправке SMS. При этом звонки будут всё так же доступны. Кроме того, меры безопасности распространяются на тех, кто не пользовался сим-картой более 72 часов. Важно уточнить, что с помощью сим-карт выстраивается необходимый беспилотнику маршрут. Сим-карты могут помочь определить траекторию полета БПЛА до точки, где планируется произвести атаку.