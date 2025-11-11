Умный гаджет заметили на пальце у главы Сбера Грефа на встрече с Путиным: что умеет титановое кольцо

В понедельник, 10 ноября, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Они обсудили технологические новшества, применимые к оплате покупок. Герман Греф также сообщил о рекордных дивидендах Сбербанка. Однако внимание привлекло не только это. Герман Греф пришел на встречу, надев на палец умное кольцо.
Гаджет стал миниатюрным аналогом фитнес-браслета. Сбербанк выпустил свое первое умное кольцо в декабре 2024 года. Пользователи уже оценили пользу гаджета.
Умное кольцо состоит из титана и весит 5 граммов. Гаджет предназначен для отслеживания ресурса организма. Владельцы устройства могут оценивать качество своего сна, уровень стресса и общей физической активности.
Как утверждают разработчики, кольцо отслеживает и запоминает основные показатели организма. Благодаря этому человеку проще поддерживать баланс между активностью и отдыхом.
Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным также рассказал о новой технологии оплаты. Теперь у пользователей появился «Вжух». Технологию уже вывели на рынок платежей. Платеж осуществляется с помощью Bluetooth-порта. Люди стали вновь осуществлять покупки с помощью телефона, а не банковской карты. Глава Сбербанка сообщил и другие данные. Так, банк выплатил своим акционерам 787 миллиардов рублей. Владимир Путин назвал результат «солидной устойчивостью» учреждения.
В России между тем ввели период охлаждения сим-карт. Суточные блокировки позволят защититься от проникновения БПЛА в воздушное пространство РФ. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России отметили, что операторы будут блокировать на сутки сим-карты абонентов, недавно прибывших из-за рубежа. У пользователя на это время может пропасть доступ к интернету и отправке SMS. При этом звонки будут всё так же доступны. Кроме того, меры безопасности распространяются на тех, кто не пользовался сим-картой более 72 часов. Важно уточнить, что с помощью сим-карт выстраивается необходимый беспилотнику маршрут. Сим-карты могут помочь определить траекторию полета БПЛА до точки, где планируется произвести атаку.