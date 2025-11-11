В красноярском «Роевом ручье» показали носуху-футболиста (видео)

Видео с носухой появилось в телеграм-канале парка. На кадрах видно, как животное резвится у себя в вольере.
Специалисты сообщили, что носухи музыкально одарены, поют на разные лады, подражают мелодиям. Если мама-носуха почувствует опасность, то обязательно залает. Если захочет побеседовать со своим отпрыском, тогда звук будет больше напоминать нытье или похныкивание. Еще носухи умеют хрюкать, как кабаны, и всхрапывать, как лошади, умеют имитировать птичий щебет.
Носухи добывают себе еду при помощи длинных крепких когтей — в поисках съестного они роют ими землю.
Животные ведут древесный образ жизни, а спускаются на землю только ради добычи пропитания. Детенышей они тоже выводят в ветвях, строя там подобие гнезд. Здесь кроется ответ на вопрос, зачем носухам хвост. В моменты перепрыгивания меж ветвей он служит балансиром.
Изначально ученые выделили более 30 подвидов носух, позже сократили это количество до 3.
