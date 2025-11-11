В красноярском «Роевом ручье» показали носуху-футболиста (видео)

Специалисты сообщили, что носухи музыкально одарены, поют на разные лады, подражают мелодиям. Если мама-носуха почувствует опасность, то обязательно залает. Если захочет побеседовать со своим отпрыском, тогда звук будет больше напоминать нытье или похныкивание. Еще носухи умеют хрюкать, как кабаны, и всхрапывать, как лошади, умеют имитировать птичий щебет.