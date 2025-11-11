В ГД объяснили, могут ли выселить из квартиры за шум

По словам Разворотневой, собственника могут выселить из жилья только за накопленные долги за ЖКУ, причем в случае, если это не единственное жилье. Лишиться единственного жилья в России можно только если оно является ипотечным, а ипотека не выплачивается, либо если установлен факт перепланировки и собственник не вернул квартиру в первоначальный вид.