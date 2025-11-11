В ГД объяснили, могут ли выселить из квартиры за шум

Чтобы выселить нанимателя из квартиры, нужны очень весомые аргументы, отметила в беседе с aif.ru замеситель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, комментируя сообщение о том, что в Казани суд лишил прав на жилье его владельца, который неоднократно нарушал покой соседей.
«Единственный случай, когда могут выселить нанимателя из жилья, это если соблюдаются требования к использованию жилого помещения. Как правило, речь идет о порче этого помещения, содержании его в ненадлежащем санитарном состоянии, неоплаченных платежах за жилищные и коммунальные услуги», — объяснила парламентарий.
Разворотнева уточнила, что суды крайне редко принимают решение о выселении нанимателей.
«Это связано, в том числе, и с тем, что за органами местного самоуправления остается обязанность в этом случае предоставить какое-то жилье в маневренном фонде. Маневренного фонда у нас, как правило, в муниципалитетах нет», — отметила она.
Депутат подчеркнула, что за административные правонарушения, такие как нарушение закона о тишине и общественного порядка, следуют административные наказания, штрафы или административный арест.
По словам Разворотневой, собственника могут выселить из жилья только за накопленные долги за ЖКУ, причем в случае, если это не единственное жилье. Лишиться единственного жилья в России можно только если оно является ипотечным, а ипотека не выплачивается, либо если установлен факт перепланировки и собственник не вернул квартиру в первоначальный вид.