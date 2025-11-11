В Омске штрафуют лишь каждого третьего «зайца»

В июле прошлого года областное Заксобрание подняло штрафы за безбилетный проезд до уровня в 300−1000 рублей при первом нарушении и 1,5 — 2 тысячи за последующие. С того момента, как стало известно порталу Om1 Омск, сотрудники ПП-8 составили 1577 актов о безбилетном проезде.
Однако штрафуют далеко не каждого «зайца». Административные комиссии окружных администраций, которые этим занимаются, за то же время рассмотрели лишь 608 протоколов о подобных правонарушениях, а штрафы были выписаны 550 раз (448 раз тем, кто нарушил в первый раз, и ещё 2 раза «зайцам»-рецидивистам). При этом штрафуют по минимальной возможной отметке: на 300 и 1,5 тысячи рублей соответственно.
Причиной того, что не каждое нарушение доходит до рассмотрения в комиссиях, вероятно, являются юридические трудности, на которые ранее жаловалась мэрия.