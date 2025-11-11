Апелляция отклонила жалобу РЖД на отказ в аресте счетов авиакомпании «Ангара»

IrkutskMedia, 11 ноября. Четвертый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы АО «РЖД» на определение об отказе в принятии обеспечительных мер по иску к авиакомпании «Ангара». Заседание состоялось 10 ноября.
АО «РЖД» обратилось в суд с иском к авиакомпании «Ангара» о взыскании суммы убытков в размере более 430 млн рублей. В качестве обеспечительных мер истец требовал наложить арест на имущество авиаперевозчика. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления.
Ранее агентство сообщало, что арбитражный суд Иркутской области приостановил рассмотрение иска РЖД к авиакомпании «Ангара» на сумму более 430 млн рублей. Спор касается возмещения убытков за порчу вертолета Ми-8 по договору от февраля 2022 года. Дело заморожено до вступления в силу решения по аналогичному процессу в московском суде.
Иск РЖД был принят к производству в июле этого года. Тогда же ответчику назначили срок для подготовки отзыва. 27 августа в суд поступили сразу два документа: заявление истца о приостановлении дела и официальный отзыв авиакомпании «Ангара» на иск.
Уже на следующий день, 28 августа, в предварительном заседании суд принял решение удовлетворить ходатайство и временно заморозил процесс. Основанием стало то, что в Арбитражном суде Москвы рассматривается дело по тому же вертолету Ми-8 — в столичном процессе ООО «АК ВЕКТОР» требует с РЖД возмещения убытков за порчу или утрату вертолета в размере 226, 2 млн рублей, убытков в виде упущенной выгоды в размере 204 млн рублей.
Стороны поддержали предложение дождаться решения московского суда, чтобы избежать противоречий. Таким образом, разбирательство в Иркутске возобновится только после вступления в силу судебного акта в Москве.