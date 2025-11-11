Апелляция отклонила жалобу РЖД на отказ в аресте счетов авиакомпании «Ангара»

Уже на следующий день, 28 августа, в предварительном заседании суд принял решение удовлетворить ходатайство и временно заморозил процесс. Основанием стало то, что в Арбитражном суде Москвы рассматривается дело по тому же вертолету Ми-8 — в столичном процессе ООО «АК ВЕКТОР» требует с РЖД возмещения убытков за порчу или утрату вертолета в размере 226, 2 млн рублей, убытков в виде упущенной выгоды в размере 204 млн рублей.