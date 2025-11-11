Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Историческая 10 километровая пробка сковала центр Хабаровска

Ремонт трамвайного переезда парализовал движение утром и вызвал массовые опоздания.

Источник: Соцсети

В Хабаровске 11 ноября автомобильная пробка растянулась на 10 километров — до Авиагородка и аэропорта, — по данным 2ГИС.

Путь, который обычно занимает 20−30 минут, утром занял больше часа, и множество людей опоздали на работу и учёбу.

10 ноября в час пик на пересечении улиц Шеронова и Муравьёва‑Амурского дорожники начали ремонтировать трамвайный переезд, который должен был завершиться ночью. Работы продолжились утром, полностью парализовав движение.

Незапланированное продление ремонта трамвайных путей и переезда стало причиной масштабного затора в центре города. Городские власти пока не прокомментировали ситуацию.