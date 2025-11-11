Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал третье поражение подряд

«Здесь нужно смотреть на все по отдельности, не складывать все в одну корзину, не пытаться искать какую-то общую картину. Необходимо действовать спокойнее. Где-то, может быть, приподнять шайбу, если это необходимо. Пытаться найти свободные углы, открытые углы в воротах, а не так, как зачастую происходит у нас. Когда мы бросаем то в живот вратарю, то постоянно, если отскок был, то мы бросаем дальше по щиткам. Необходимо также заслонять обзор вратарю. Любой хороший вратарь остановит броски, если он их видит. Поэтому необходимо создавать трафик у ворот, необходимо тренировать вратаря. И я считаю, что наши ребята могут в этом плане действовать еще лучше», — добавил главный тренер.