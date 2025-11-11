Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал третье поражение подряд

Это поражение стала для «Авангарда» третьим подряд, ранее команда на выезде проиграла хабаровскому «Амуру» и владивостокскому «Адмиралу».
Поражение от СКА прокомментировал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
«43 броска в створ и ни одного гола в нашем исполнении. Очень много моментов, но не удается их реализовать. Очень обидно. Уже неоднократно такое случалось. То есть вопрос-то не в пропущенных шайбах, а вопрос именно в отсутствии забитых голов. И кому-то из наших ребят все-таки необходимо уже начать это делать», — приводит слова наставника «ястребов» пресс-служба клуба.
Буше также прокомментировал игру возле чужих ворот.
«Здесь нужно смотреть на все по отдельности, не складывать все в одну корзину, не пытаться искать какую-то общую картину. Необходимо действовать спокойнее. Где-то, может быть, приподнять шайбу, если это необходимо. Пытаться найти свободные углы, открытые углы в воротах, а не так, как зачастую происходит у нас. Когда мы бросаем то в живот вратарю, то постоянно, если отскок был, то мы бросаем дальше по щиткам. Необходимо также заслонять обзор вратарю. Любой хороший вратарь остановит броски, если он их видит. Поэтому необходимо создавать трафик у ворот, необходимо тренировать вратаря. И я считаю, что наши ребята могут в этом плане действовать еще лучше», — добавил главный тренер.
Напомним, следующий матч «Авангард» сыграет в Омске в четверг, 13 ноября 2025 года. с челябинским «Трактором».