В Минусинске открыли «умный» мини-стадион стоимостью 35 млн рублей

В Минусинске 8 ноября торжественно открыли «умную» спортивную площадку. Она расположилась на территории плавательного бассейна «ОКЕАНиЯ» по адресу ул. Трегубенко, 63Б. Место подходит для занятий различными видами спорта и для разных возрастов.
Любители командных игр оценят большое поле с прорезиненным покрытием, баскетбольными кольцами и воротами для игр в футбол и хоккей.
Для тех, кто предпочитает воркаут, установлены турники, брусья, кольца, рукоходы и шведские стенки.
Также на площадке оборудованы силовые тренажеры. На каждом из них есть специальный QR-код, переходя по которому можно получить доступ к видеоинструкции по правильному выполнению упражнений, а также к системе учета тренировок через мобильное приложение «ГТО». На тренажерах могут заниматься как дети, так и взрослые.
Отметим, новый спортивный объект для минусинцев построили в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». На его возведение было выделено более 35 млн рублей, из которых 8,4 млн — федеральные средства.