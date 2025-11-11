Ричмонд
В Минусинске открыли «умный» мини-стадион стоимостью 35 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сообщили в Министерстве спорта Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

В Минусинске 8 ноября торжественно открыли «умную» спортивную площадку. Она расположилась на территории плавательного бассейна «ОКЕАНиЯ» по адресу ул. Трегубенко, 63Б. Место подходит для занятий различными видами спорта и для разных возрастов.

Любители командных игр оценят большое поле с прорезиненным покрытием, баскетбольными кольцами и воротами для игр в футбол и хоккей.

Для тех, кто предпочитает воркаут, установлены турники, брусья, кольца, рукоходы и шведские стенки.

Также на площадке оборудованы силовые тренажеры. На каждом из них есть специальный QR-код, переходя по которому можно получить доступ к видеоинструкции по правильному выполнению упражнений, а также к системе учета тренировок через мобильное приложение «ГТО». На тренажерах могут заниматься как дети, так и взрослые.

Отметим, новый спортивный объект для минусинцев построили в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». На его возведение было выделено более 35 млн рублей, из которых 8,4 млн — федеральные средства.