Теперь меньше красноярцев смогут купить «чудодейственные» мухоморы

Эксперты заблокировали ещё несколько сайтов о продаже ядовитых грибов.

Источник: Аргументы и факты

По данным Роспотребнадзора Красноярского края, теперь меньше жителей региона смогут купить в Интернете ядовитые грибы. Специалисты заблокировали несколько сайтов о продаже мухоморов, которые мог купить с доставкой кто угодно.

«Особую тревогу вызывала информация о “чудодейственных лечебных” свойствах ядовитых грибов. Ведь она вводит в заблуждение потенциальных потребителей, формируя ошибочное представление относительно свойств и безопасности продукции», — пишут сотрудники ведомства.

Они добавляют, что употребление мухоморов опасно для жизни — с начала 2025 года в Красноярском крае зарегистрировано пять случаев отравления этими грибами. Все пострадавшие живы.

Такая информация нарушает закон и угрожает здоровью людей. В итоге суд запретил распространение информации о продаже продукции из мухоморов в РФ. Решение уже исполнено, сайты заблокированы.