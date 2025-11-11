Ричмонд
Двух отловленных в Хабаровском крае тигриц перевезли в Москву

Двух тигриц, которых в конце 2024 года отловили в Хабаровском крае, перевезли в Московский зоопарк. Там они станут участницами программы сохранения амурского тигра в неволе, сообщает центр «Амурский тигр».

Источник: Российская газета

Взрослую тигрицу поймали в районе имени Лазо. Выяснилось, что у нее патология позвоночника, что может быть результатом травмы. Молодую особь отловили в Нанайском районе.

«Взрослая тигрица была одна, а вот молодую самку (на момент отлова ей было не более семи месяцев) отловили вместе с “матерью”, которая недавно перенесла операцию по удалению глаза и пока что продолжает оставаться в центре реабилитации, и “братом”, которого в сентябре 2025 года перевезли в Казанский зооботсад», — рассказали в учреждении.

Животные оказались не готовы к взрослой жизни в дикой природе, поэтому Росприроднадзор рекомендовал передать животных в Московский зоопарк. Из Хабаровска в столицу тигриц доставили авиарейсом. В новом месте они станут участницами международной программы по сохранению амурского тигра в неволе.