Двух отловленных в Хабаровском крае тигриц перевезли в Москву

Взрослую тигрицу поймали в районе имени Лазо. Выяснилось, что у нее патология позвоночника, что может быть результатом травмы. Молодую особь отловили в Нанайском районе.
«Взрослая тигрица была одна, а вот молодую самку (на момент отлова ей было не более семи месяцев) отловили вместе с “матерью”, которая недавно перенесла операцию по удалению глаза и пока что продолжает оставаться в центре реабилитации, и “братом”, которого в сентябре 2025 года перевезли в Казанский зооботсад», — рассказали в учреждении.
Животные оказались не готовы к взрослой жизни в дикой природе, поэтому Росприроднадзор рекомендовал передать животных в Московский зоопарк. Из Хабаровска в столицу тигриц доставили авиарейсом. В новом месте они станут участницами международной программы по сохранению амурского тигра в неволе.