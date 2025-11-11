Врачи Екатеринбурга подарили 35-летней пациентке шанс стать матерью

В Екатеринбурге медицина вновь продемонстрировала высокий уровень. Ранее в больнице № 9 была успешно проведена операция пятилетней девочке, которая проглотила магнитные шарики. Детский хирург Андрей Чукреев сообщил, что врачам удалось извлечь цепочку магнитов, минимизируя риск осложнений. Послеоперационное лечение продолжалось в течение десяти дней, сейчас жизни девочки ничего не угрожает.