Миллиардер Баффет планирует пожертвовать $1,3 млрд на благотворительность

В завершение инвестор поделился несколькими советами. Он призвал не зацикливаться на ошибках прошлого, учиться на них и идти дальше. Еще один его совет — искать пример для подражания и жить так, чтобы не стыдно было прочитать собственный некролог. Баффет напомнил, что величие измеряется не деньгами и славой, а тем, как человек помогает другим. По его словам, доброта ничего не стоит, но имеет бесконечную ценность.