Миллиардер Баффет планирует пожертвовать $1,3 млрд на благотворительность

Один из самых богатых людей мира, 95-летний Уоррен Баффет, опубликовал свое последнее письмо к акционерам Berkshire Hathaway.
Это стало его прощальным обращением после более чем 60 лет у руля компании. В конце 2025 года Баффет оставит пост генерального директора, но останется председателем совета директоров, передает «РБК».
В письме Баффет сообщил, что передаст на благотворительность акции компании на сумму более 1,3 миллиарда долларов. Он конвертировал 1800 акций категории A в 2,7 миллиона акций категории B, чтобы распределить их между фондами своих детей. Часть получит фонд имени Сьюзан Томпсон Баффет, остальное — благотворительные организации, основанные каждым из его детей. Баффет отметил, что доверяет их опыту и стремлению помогать другим.
Состояние инвестора оценивается примерно в 150 миллиардов долларов, почти все его активы сосредоточены в акциях Berkshire Hathaway. После ухода Баффета пост генерального директора в 2026 году займет Грег Абель, которого он называет своим достойным преемником. Баффет подчеркнул, что Абель лучше понимает структуру бизнеса и команду, а также обладает редкой способностью быстро учиться.
Berkshire Hathaway сегодня владеет десятками компаний, включая Geico, Duracell и Dairy Queen, а ее инвестиционный портфель на сумму более 283 миллиардов долларов состоит в основном из акций Apple, Coca-Cola, American Express, Chevron и Bank of America. Баффет признал, что стоимость акций компании будет меняться и может падать, как это уже бывало, но уверен, что бизнес останется устойчивым.
В письме Баффет также вспомнил своего многолетнего партнера Чарли Мангера, умершего в 2023 году, назвав его учителем и другом, с которым они могли спорить, но никогда не ссорились.
В завершение инвестор поделился несколькими советами. Он призвал не зацикливаться на ошибках прошлого, учиться на них и идти дальше. Еще один его совет — искать пример для подражания и жить так, чтобы не стыдно было прочитать собственный некролог. Баффет напомнил, что величие измеряется не деньгами и славой, а тем, как человек помогает другим. По его словам, доброта ничего не стоит, но имеет бесконечную ценность.
