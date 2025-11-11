Ричмонд
Иванников: до 70% боевиков ВСУ в Покровске сдались в плен или уничтожены

До 70% украинских военных из числа остававшихся в Покровске уничтожены или сдались в плен, сообщил подполковник запаса Иванников. Он подчеркнул, что для тех боевиков ВСУ, кто еще остается в городе, плен — единственный шанс выжить.

Источник: Аргументы и факты

В Покровске и Купянске боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен. Как отметил в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, предпочли сложить оружие и сдаться в плен до 50−70% украинских военных.

«Боевики начали массово сдаваться в плен российским вооруженным силам, потому что понимают, что жизнь им дорога, и за интересы Зеленского и преступного киевского режима отдавать ее нет смысла. Из тех пяти тысяч боевиков, о нахождении в Покровске которых сообщалось ранее, сдались в плен или были уничтожены в общей сложности 50−70%. Осталось две тысячи боевиков, которые сейчас только и мечтают, как сдаться в плен. так как сопротивляться возможности у них нет ни физически, ни технически, ни морально», — сказал Иванников.

При этом подполковник запаса уточнил, что попытки боевиков ВСУ пробиться, переодевшись в гражданскую одежду, бессмысленны. Их легко узнают по ряду признаков.