Пермские ученые развеяли мифы о ретроградном Меркурии

Ретроградное движение Меркурия — это оптическая иллюзия, вызванная орбитальной механикой, объясняет специалист. Орбитальные периоды Земли и Меркурия существенно различаются: если Меркурию требуется 88 земных дней для совершения полного оборота вокруг Солнца, то Земля совершает его за 365 дней. В моменты, когда планеты выстраиваются на одной линии с Солнцем, наблюдается особый геометрический эффект. С точки зрения земного наблюдателя, в такие периоды движение Меркурия на фоне звездного неба создает иллюзию замедления.