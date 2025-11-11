Ричмонд
В Красноярске на улице Октябрьская навсегда запретят стоянку транспорта

Речь идет о небольшом участке в районе зданий, расположенных на Партизана Железняка, 46а и 46д.

Источник: Комсомольская правда

С 14 ноября в Красноярске навсегда запретят остановку и стоянку транспорта на участке улице Октябрьская. В администрации города уточнили, что речь идет о небольшом отрезке в районе зданий на Партизана Железняка, 46а и 46д.

Скоро там установят соответствующие знаки с табличкой «Работает эвакуатор». Такое решение в мэрии приняли для обеспечения безопасности движения.

— Водители, оставляющие транспорт вдоль улицы, серьезно сужают проезжую часть и снижают пропускную способность участка, — добавили в администрации.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию.

Ранее мы писали, что в Красноярске завершили благоустройство автобусной остановки «Металлистов» на улице Лесопильщиков.