В Центральном районе Красноярска предприниматели закрасили вандальные надписи

«Работу с предпринимателями по вопросам благоустройства мы системно ведём уже несколько лет. Большинство собственников и арендаторов давно включились в эти процессы и не только поддерживают порядок рядом со своими объектами, но и украшают их к летнему и зимнему сезонам. С теми, кто не прислушивается к рекомендациям, приходится разговаривать на языке штрафов. Для организаций они могут составлять до 100 тысяч рублей при первом и до 300 тысяч рублей при повторном совершении правонарушения», — рассказал исполняющий обязанности руководителя администрации Центрального района Станислав Поташков.