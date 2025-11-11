В Центральном районе Красноярска предприниматели закрасили вандальные надписи

После вмешательства чиновников бизнесмены, работающие в районе Театральной площади, стали более внимательно следить за своими участками. Эта территория находится на постоянном контроле, поскольку здесь круглый год гуляют жители и гости города.
Специалисты администрации уделяют большое внимание участкам возле общепита, а также устранению вандальных граффити. Недавно такие надписи и рисунки закрашивали на улицах Диктатуры Пролетариата и Карла Маркса.
В мэрии напомнили, что с декабря прошлого года в Красноярске поменялись правила благоустройства. Теперь собственники отвечают не только за свои здания, строения и участки земли, но и за прилегающую территорию. Её нужно убирать, содержать газоны, следить за деревьями и кустарниками, а лавочки, урны и качели поддерживать в рабочем состоянии. Размер прилегающей территории для нежилых помещений — 15 метров от границ земельного участка или стен, для многоквартирных домов — 5 метров от границ земельного участка.
«Работу с предпринимателями по вопросам благоустройства мы системно ведём уже несколько лет. Большинство собственников и арендаторов давно включились в эти процессы и не только поддерживают порядок рядом со своими объектами, но и украшают их к летнему и зимнему сезонам. С теми, кто не прислушивается к рекомендациям, приходится разговаривать на языке штрафов. Для организаций они могут составлять до 100 тысяч рублей при первом и до 300 тысяч рублей при повторном совершении правонарушения», — рассказал исполняющий обязанности руководителя администрации Центрального района Станислав Поташков.