Суд конфисковал автомобиль нетрезвого водителя в Хабаровском крае

Мужчина лишился машины и заплатит штраф.

Источник: Комсомольская правда

В Советской Гавани суд вынес приговор водителю, который вновь попался за рулем пьяным. Мужчина был оштрафован и лишен прав, а его автомобиль конфискован в доход государства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

64-летний житель Советской Гавани был признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. В мае он был задержан сотрудниками ГАИ за управление автомобилем «Тойота-Королла-Спасио», будучи нетрезвым. Тогда мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование.

«Это не первый случай, когда осужденный попадает в такую ситуацию. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, но, несмотря на это, снова сел за руль после употребления алкоголя», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд назначил наказание — штраф 200 тысяч рублей, а также лишил мужчину водительских прав на два с половиной года. Автомобиль, которым он управлял в нетрезвом виде, был конфискован и передан в доход государства.