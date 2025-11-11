Кондратьев указал на недостаточную подготовленность порта Сочи: что случилось с паромом Sea Bridge

За инцидентом с паромом Sea bridge наблюдали в течение двух дней. Турецкому судну заблокировали доступ к сочинскому порту. На судне находились, в том числе, российские туристы. Паром был вынужден вернуться в Трабзон. Рейс должен был стать первым в своем роде после остановки маршрута на 14 лет. Однако судно столкнулось с проблемами.