Кондратьев указал на недостаточную подготовленность порта Сочи: что случилось с паромом Sea Bridge

Паром Sea Bridge не смог зайти в порт Сочи. Объект оказался недостаточно подготовленным к приему грузопассажирских судов. Такое мнение выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пишет ТАСС.
Он признал, что в пункте пограничного пропуска не хватает мобильных инспекционно-досмотровых объектов. Недостаток комплексов увеличивает уязвимость системы контроля, добавил губернатор. По его словам, этот нюанс может нести риски провоза опасных и запрещенных материалов.
Вениамин Кондратьев пояснил, что расположение порта также могло сыграть роль. Объект находится в рекреационной зоне города с большим туристическим потоком.
«Маршруты следования транспорта (паром грузопассажирский и ранее перевозил людей и машины, его использование планировалось таким же) от морского порта проходят через исторический центр Сочи, в котором гуляет много туристов и жителей, а также через густонаселенные районы», — уведомил губернатор Краснодарского края.
Вениамин Кондратьев уточнил, что вышеперечисленное может негативно сказаться на привлекательности города-курорта.
За инцидентом с паромом Sea bridge наблюдали в течение двух дней. Турецкому судну заблокировали доступ к сочинскому порту. На судне находились, в том числе, российские туристы. Паром был вынужден вернуться в Трабзон. Рейс должен был стать первым в своем роде после остановки маршрута на 14 лет. Однако судно столкнулось с проблемами.
Находясь в непонятной ситуации, пассажиры турецкого парома записали коллективное видеообращение с просьбой о помощи. Люди не понимали, почему их не выпускают на берег. Они объявили себя «заложниками данной ситуации». Судно пришло в порт Сочи 6 ноября в 9 утра. Паром почти трое суток простоял на одном месте.
Пассажирский «морской мост» между Сочи и турецким Трабзоном вновь открылся для посетителей впервые за 14 лет. На судно быстро раскупили билеты. Организатор пообещал новые возможности для путешествий и бизнеса. Препятствия начались еще в самом начале, когда рейсы переносили из-за штормов. Билеты на борт стоили порядка 6−7 тысяч рублей.