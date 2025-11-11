В Банке России рассказали о статистике переводов денег мошенникам

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лишь одна из 146 попыток перевода денег мошенникам оказывается успешной, год назад на каждый мошеннический перевод приходилось лишь 55 неудачных операций, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
«Мы вместе с банками постоянно усиливаем защиту от мошенников. Например, сейчас только один из 146 переводов им удается довести до конца. Еще год назад картина была другой: тогда на каждый мошеннический перевод приходилось лишь 55 неудачных операций», — отметил он.
Также Уваров отметил, что Банк России ожидает рост числа выявленных мошеннических операций по итогам текущего года.
Всего за первую половину этого года банки отбили 82,5 миллиона попыток мошенников похитить деньги на общую сумму 8 триллионов рублей — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.