Клименко: отключение Рунета от мировой Сети в 2026 году может быть точечным

Информацию о том, что Рунет могут отключить от мировой сети перед выборами в 2026 году оценил в беседе с aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.
«Здесь, скорее всего, будет идти речь о точечном отключении в связи с днями тишины. Отключат, например, посетителей из-за рубежа, чтобы они не приходили и не писали разные гадости. Может быть, будут заблокированы какие-нибудь медийные зарубежные СМИ, если они там будут тоже как-то нарушать.. У Роскомнадзора есть законодательно много способов так или иначе ограничивать медийные ресурсы», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что Роскомнадзор и ранее банил и зарубежные сайты, и наши сайты за нарушение закона о выборах.
Как стало известно, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствие с которым с 1 марта 2026 года Роскомнадзор, ФСБ и Минцифры смогут отключать российский интернет от общемирового в случае возникновения «угроз устойчивости, безопасности и целостности» интернета.