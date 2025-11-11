Клименко: отключение Рунета от мировой Сети в 2026 году может быть точечным

«Здесь, скорее всего, будет идти речь о точечном отключении в связи с днями тишины. Отключат, например, посетителей из-за рубежа, чтобы они не приходили и не писали разные гадости. Может быть, будут заблокированы какие-нибудь медийные зарубежные СМИ, если они там будут тоже как-то нарушать.. У Роскомнадзора есть законодательно много способов так или иначе ограничивать медийные ресурсы», — объяснил он.