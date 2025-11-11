Красноярские школьники покорили Китай

Юные артисты приняли участие в фестивале театральных коллективов, который проходил в Институте русского языка города Маньчжурия и собрал лучшие школьные труппы России и КНР.
Красноярцы представили интерактивную постановку «Алиса в стране знаний и чудес», вдохновленную сказкой Льюиса Кэрролла. Гастроли проходили с 3 по 9 ноября и стали частью Года культуры и дружбы России и Китая.
В состав делегации вошли 14 школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Для многих это выступление стало первым международным опытом и важным шагом в творческом развитии, сообщили в главном управлении образования Красноярска.