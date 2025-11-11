Ричмонд
Красноярские школьники покорили Китай

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Театральная студия «ГраниУм» школы № 158 Свердловского района Красноярска завершила творческую поездку в Китай.

Источник: НИА Красноярск

Юные артисты приняли участие в фестивале театральных коллективов, который проходил в Институте русского языка города Маньчжурия и собрал лучшие школьные труппы России и КНР.

Красноярцы представили интерактивную постановку «Алиса в стране знаний и чудес», вдохновленную сказкой Льюиса Кэрролла. Гастроли проходили с 3 по 9 ноября и стали частью Года культуры и дружбы России и Китая.

В состав делегации вошли 14 школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Для многих это выступление стало первым международным опытом и важным шагом в творческом развитии, сообщили в главном управлении образования Красноярска.